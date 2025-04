Gianni Morandi al Museo Byron | Ravenna ci piace tantissimo

Byron e del Risorgimento hanno infatti ricevuto la visita di Gianni Morandi, accompagnato da alcuni amici. "Ha bussato alla porta dei Musei Byron e del Risorgimento in via Cavour come un turista qualsiasi e, quando un operatore gli ha aperto la porta, ha chiesto: ‘Il Museo è chiuso oggi?’ – si legge in una nota dei Musei Byron e del Risorgimento –. Gianni Morandi si è presentato così oggi pomeriggio (ieri, ndr), attorno alle 17.30, vigilia della visita dei tre Capi di Stato, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, il Re d’Inghilterra Carlo III e la Regina Camilla, all’ingresso dei Musei mentre erano in corso gli ultimi allestimenti". Ad accoglierlo la presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna Mirella Falconi Mazzotti. Ilrestodelcarlino.it - Gianni Morandi al Museo Byron: "Ravenna ci piace tantissimo" Leggi su Ilrestodelcarlino.it Oggi la regina Camilla del Regno Unito, ieri un mito della musica leggera italiana. I Museie del Risorgimento hanno infatti ricevuto la visita di, accompagnato da alcuni amici. "Ha bussato alla porta dei Museie del Risorgimento in via Cavour come un turista qualsiasi e, quando un operatore gli ha aperto la porta, ha chiesto: ‘Ilè chiuso oggi?’ – si legge in una nota dei Museie del Risorgimento –.si è presentato così oggi pomeriggio (ieri, ndr), attorno alle 17.30, vigilia della visita dei tre Capi di Stato, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, il Re d’Inghilterra Carlo III e la Regina Camilla, all’ingresso dei Musei mentre erano in corso gli ultimi allestimenti". Ad accoglierlo la presidente della Fondazione Cassa di Risparmio diMirella Falconi Mazzotti.

