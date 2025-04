Ilgiorno.it - No profit. Un sostegno da Edison

Unalle realtà sociali e sportive della provincia di Sondrio. In Valtellina torna “Costruiamo il futuro“, ormai giunto alla sua sesta edizione. Per sostenere e celebrare i tanti "eroi del quotidiano", operatori che ogni giorno illuminano il territorio dando una mano a chi manifesta un bisogno, ritorna in provincia di Sondrio il premio che è stato presentato ieri mattina nella sala consiliare del Comune di Sondrio alla presenza, fra gli altri, della vicepresidente della fondazione Costruiamo il futuro Elisa Mattavelli, di Marco Scaramellini, sindaco di Sondrio, Mattia Seira, responsabile Relazioni Territori & sostenibilità di, Tiziano Maffezzini, presidente Comunità montana Valtellina di Sondrio, e di Valeria Garozzo, del consiglio di amministrazione di Fondazione Pro Valtellina.