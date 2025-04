Como nei guai per furto a 15 e 16 anni

furto di alimenti al supermercato per un valore di 60 euro: due ragazzine di 15 e 16 anni, rispettivamente di Como e di Erba, sono state denunciate a piede libero dalla Squadra Volante, intervenuta in un supermercato della zona stadio. Su disposizione del magistrato della Procura per i Minorenni sono state denunciate a piede libero e poi riaffidate ai genitori. Ilgiorno.it - Como, nei guai per furto a 15 e 16 anni Leggi su Ilgiorno.it di alimenti al supermercato per un valore di 60 euro: due ragazzine di 15 e 16, rispettivamente die di Erba, sono state denunciate a piede libero dalla Squadra Volante, intervenuta in un supermercato della zona stadio. Su disposizione del magistrato della Procura per i Minorenni sono state denunciate a piede libero e poi riaffidate ai genitori.

