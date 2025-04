Ilrestodelcarlino.it - Sette certificati di Qualità eTwinning

dihanno premiato il polo Urbani per gli scambi internazionali praticati nelle tre sedi, riconfermandosi Scuola. Quest’anno, il temapromuove i valori europei in classe, anche celebrando il 20° anno della nascita della più grande community di docenti delle scuole europee. Le classi 2B, 3C e 4A dell’enogastronomico del ‘Tarantelli’ a Sant’Elpidio a Mare, con i docenti Isidori, Pacioni e Nucci, hanno aderito con uno scambio culturale Italia - Senegal, la creazione di un cocktail giallo blu e un party plurilingue. Le 4 e 5 AC Eno, hanno ricevuto idinazionale ed europei per ‘Storie di migrazioni’ con la prof Gentili. A Porto Sant’Elpidio, con le docenti Pasquali e Alessandrini, la 4D Liceo e 5B Rim coinvolte nel progetto sul canto patriottico sloveno.