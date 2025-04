Gang di ladri in azione Via contanti e bottiglie

contanti. Arraffate le banconote, si sono dileguati. A Vigevano, altri ladri hanno invece preso di mira il bar Bollicine di corso Genova: per introdursi nel locale hanno rotto la vetrata all’ingresso, arrecando ingenti danni. Ilgiorno.it - Gang di ladri in azione. Via contanti e bottiglie Leggi su Ilgiorno.it CIGOGNOLA (Pavia) Furto in una ditta di spedizioni e trasporti: l’obiettivo non erano i pacchi bensì i soldi custoditi nella cassaforte. Una banda di almeno tre o quatto persone ha fatto irruzione l’altra notte nella sede della MP in strada dei Marinoni di Vallescuropasso, località Stefano. I malviventi hanno forzato una finestra e si sono introdotti nel capannone, senza accedere al magazzino bensì andando dritti negli uffici dove evidentemente avevano già addocchiato in precedenza il loro bottino. Hanno quindi forzato e aperto la cassaforte, forse sperando di trovare una somma più sostanziosa, ma si sono potuti impadronire “soltanto“ di 500 euro in. Arraffate le banconote, si sono dileguati. A Vigevano, altrihanno invece preso di mira il bar Bollicine di corso Genova: per introdursi nel locale hanno rotto la vetrata all’ingresso, arrecando ingenti danni.

