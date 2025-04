Ilgiorno.it - Contrario al nido. Il vice silurato dal suo sindaco

PALAZZO PIGNANO (Cremona)Cacciato ilMaurizio Monteverdi (nella foto), al quale il primo cittadino Giuseppe Dossena ha tolto sia il titolo sia le deleghe di assessore. È la fine di un braccio di ferro cominciato un paio di anni fa. Monteverdi ha spiegato le proprie ragioni e ribadito che, anche senza deleghe, resta in Consiglio. A vigilare. Motivo del contendere? La costruzione di un mega asilo comunale per 120 bambini. Visioni opposte non solo circa l’enorme capienza della scuola ma soprattutto per la posizione e l’opportunità di cominciare i lavori. Perché il terreno dove sorgerà la costruzione è uno di quelli confiscati a Rocco Cristodaro, condannato per evasione fiscale, insieme ad alcune case a Palazzo Pignano e a Scannabue. Sulla confisca pende il giudizio del Tar del Lazio, che l’ha dichiarata inammissibile.