Camilla, l’amore di sempre. Con Carlo si sono lasciati e ritrovati. E gli inglesi l’hanno accettata.

Ama la lettura, i cavalli, i cani e la campagna inglese, ma soprattutto ama lui,III d’Inghilterra, che ha saputo aspettare per anni, con pazienza, sacrificio e dolore, forse neanche sperando in un lieto fine che, invece, è arrivato.Shand, conosciuta comeParker Bowles, dal cognome del primo marito, il maggiore dell’esercito Andrew Parker Bowles, arriverà a Ravenna assieme al marito, re. E se il viaggio in Italia coincide con i vent’anni di matrimonio della coppia reale,che li lega ha radici ben più antiche. Secondo le biografie, più o meno ufficiali, si conoscono nel 1970 a una partita di polo: 23 anni lei, 22 lui. Diventano amici, confidenti ancor prima di innamorarsi, grazie anche al fatto chehatrattato quello che all’epoca era ‘solo’ il principe di Galles senza tante cerimonie, con schiettezza.