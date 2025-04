Liberoquotidiano.it - Trump, il vero obiettivo era la Cina

Wall Street ha cercato di battere Donaldin tre sedute. Alla quarta gli speculatori si erano già ammorbiditi, alla quinta non sapevano che fare, ieri pomeriggio a New York si sono arresi all'evidenza: il primato è della politica, non dei mercati, lo scettro è del presidente degli Stati Uniti e non degli speculatori.è un sotto-sopra, può non piacere, è un magnete d'odio e amore, ma quello che stiamo vedendo in questi giorni è qualcosa di epico, legioni di esperti di economia e finanza rovesciati come tartarughe che hanno perso l'orientamento, oracoli che ieri sera quando gli indici schizzavano oltre il 10% avevano un'aria da funerale, il morale sotto i tacchi, la delusione per il golpe mancato di quello che loro chiamano mercato ma in realtà era nel migliore dei casi una vendita di massa per fare pressione sulla Casa Bianca.