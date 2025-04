Rifiuti quote di Aemme Linea Ambiente a Cap

Aemme Linea Ambiente, nota anche come Ala, la società che si occupa della raccolta Rifiuti in tutto il territorio e che costituisce, a tutti gli effetti, la società principale del gruppo Amga, storica azienda di proprietà per circa il 66% del Comune di Legnano. Ad acquistare le quote oggi proprietà di Amga, al termine di un percorso iniziato mesi fa, sarà Cap Holding, in un intreccio di "collaborazioni" che già vede la stessa Cap Holding socia di Amga spa, Ala e di Agesp, la "cugina" di Busto Arsizio, nella società di gestione del termovalorizzatore di Borsano, denominata Neutalia. Ilgiorno.it - Rifiuti, quote di Aemme Linea Ambiente a Cap Leggi su Ilgiorno.it Portare a termine il prima possibile i passaggi in Commissione e poi in Consiglio comunale, così che l’iter possa concludersi entro la fine del mese di maggio: è ormai in dirittura d’arrivo la vendita del 20% di, nota anche come Ala, la società che si occupa della raccoltain tutto il territorio e che costituisce, a tutti gli effetti, la società principale del gruppo Amga, storica azienda di proprietà per circa il 66% del Comune di Legnano. Ad acquistare leoggi proprietà di Amga, al termine di un percorso iniziato mesi fa, sarà Cap Holding, in un intreccio di "collaborazioni" che già vede la stessa Cap Holding socia di Amga spa, Ala e di Agesp, la "cugina" di Busto Arsizio, nella società di gestione del termovalorizzatore di Borsano, denominata Neutalia.

Rifiuti, quote di Aemme Linea Ambiente a Cap. Agesp s’allarga e ALA s’allea a Cap: risiko dei rifiuti tra Busto, Legnano e Gallarate. Gruppo CAP acquisisce il 20% di Aemme Linea Ambiente: un passo verso la gestione integrata e sostenibile dei rifiuti. Cap prende il 20% di Ala: "Insieme più efficienti". Il Consiglio di Stato dà ragione al Comune di Castellanza: appalto regolare per Aemme Linea Ambiente. Visioni, accordi e strategie. Amga: quale futuro?. Ne parlano su altre fonti

Rifiuti, quote di Aemme Linea Ambiente a Cap - Portare a termine il prima possibile i passaggi in Commissione e poi in Consiglio comunale, così che l’iter possa concludersi entro la fine del mese di maggio: è ormai in dirittura d’arrivo la vendita ... (ilgiorno.it)