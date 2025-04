Ilgiorno.it - Diffondeva musica dalla finestra in lockdown. Assolto dopo cinque anni dalla condanna

. Con "formula piena". Si è chiusauna vicenda per certi versi incredibile, che Marco Oppizio, 34enne di Barlassina, ha vissuto con grande preoccupazione, fino a poter tirare oggi finalmente un sospiro di sollievo. Tutto è iniziato nell’aprile del 2020, in pieno, il primo, quello di tutti chiusi in casa, dai cartelloni "ce la faremo" e delladiffusa dai balconi. Ecco, Marco aveva iniziato a diffonderein strada, tutti i giorni,le 18, per poco meno di 30 minuti, affacciando due casse acustiche alladella sua casa che guarda la via Manzoni. Un modo, "per portare un po’ di gioia alle persone della via, erano tutti contenti e felici, e c’era gente che mi chiedeva le canzoni da mettere" spiegava. Ma una sera "l’auto della polizia locale si è fermata, è sceso il comandante, si è avvicinato alla, ha girato le casse verso l’interno e poi ha staccato i fili".