Quotidiano.net - Meloni pianifica la missione Usa: "Ora non c’è più una lama alla gola"

Leggi su Quotidiano.net

Giorgiasi prepara all’incontro con Donald Trump con la benedizione di Berlino e di Bruxelles, ma con l’irritazione francese (mitigata a sera da una mezza marcia indietro). Ma soprattutto con il terreno favorevole della sospensione dei dazi reciproci che la porta a osservare con i suoi collaboratori che ora "non si va più con il coltello". Un sollievo notevole dopo che per tutto il giorno ha dovuto fare i conti con le parole choc del presidente Usa, che hanno determinato attacchi feroci delle opposizioni, scandalizzate per una visita che definiscono di "sotto". E questo in un contesto che vede il governo approvare un Documento di economia e finanza all’insegna della massima incertezza e del dimezzamento delle previsioni di crescita. SCONTRO CON LA FRANCIALe parole di Trump non favoriscono certo il clima, ma la sua decisione di sospendere i dazi reciproci, invece, va nella direzione auspicata dall’Italia e da Bruxelles.