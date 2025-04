La retromarcia di Trump

Trump fa retromarcia. "Bisogna essere flessibili", dice. Così corregge la linea ’Usa contro tutti’ e sterilizza l’aumento delle barriere tariffarie appena scattate: "Pausa di 90 giorni e dazi reciproci e al 10% con effetto immediato" (mentre restano in vigore quelli su auto e alluminio). Eccezione negativa la Cina, con barriere elevate "al 125%" che fanno infuriare Pechino. Anche Canada e Messico, orgogliosi confinanti, non beneficeranno della sospensione. Ma il resto del mondo sì. È la svolta che serve ai mercati per volare: Wall Street s’impenna (DJ +7,8%, S&P +9%, Nasdaq +12%). Oggi toccherà agli altri listini. Non a caso le contrattazioni After hours di Piazza Affari segnalano rialzi immediati. Ed è una manna, dopo i crolli pre retromarcia: giù Milano (-2,4%), il resto d’Europa (Francoforte -2,8%, Parigi -3%, Madrid -2,6%, Londra -3%) e quasi tutta l’Asia (Tokyo -3,9%, Seul -1,7%), con l’unica eccezione della Cina (Shanghai + 1,3%). Quotidiano.net - La retromarcia di Trump Leggi su Quotidiano.net Avvicinandosi al sicuro schianto, Donaldfa. "Bisogna essere flessibili", dice. Così corregge la linea ’Usa contro tutti’ e sterilizza l’aumento delle barriere tariffarie appena scattate: "Pausa di 90 giorni e dazi reciproci e al 10% con effetto immediato" (mentre restano in vigore quelli su auto e alluminio). Eccezione negativa la Cina, con barriere elevate "al 125%" che fanno infuriare Pechino. Anche Canada e Messico, orgogliosi confinanti, non beneficeranno della sospensione. Ma il resto del mondo sì. È la svolta che serve ai mercati per volare: Wall Street s’impenna (DJ +7,8%, S&P +9%, Nasdaq +12%). Oggi toccherà agli altri listini. Non a caso le contrattazioni After hours di Piazza Affari segnalano rialzi immediati. Ed è una manna, dopo i crolli pre: giù Milano (-2,4%), il resto d’Europa (Francoforte -2,8%, Parigi -3%, Madrid -2,6%, Londra -3%) e quasi tutta l’Asia (Tokyo -3,9%, Seul -1,7%), con l’unica eccezione della Cina (Shanghai + 1,3%).

Giravolta di Trump, stop ai dazi per 90 giorni ma alla Cina il 125%. E le borse brindano - Borse asiatiche euforiche, i primi dati listino per listino. La retromarcia di Trump: dazi sospesi per tre mesi. Ma è guerra con la Cina. Le vendite sui Treasury, la retromarcia di Trump, il ruolo della Cina - Market Mover. La retromarcia di Trump. "Ho cambiato politica per il mercato del debito". Dazi Usa: retromarcia di Trump, sospesi per 90 giorni. Trump fa retromarcia sui dazi: tregua con l'Occidente ma guerra aperta alla Cina. Ne parlano su altre fonti

La retromarcia di Trump: dazi sospesi per tre mesi. Ma è guerra con la Cina - Mossa a sorpresa del presidente americano: «Ho visto gente un po’ spaventata». Lutnick: «I dazi su acciaio, alluminio e auto restano» ... (lastampa.it)

La retromarcia di Trump. "Ho cambiato politica per il mercato del debito" - AGI - Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha ammesso di aver "osservato" il mercato del debito prima di cambiare la sua politica sui dazi. "Ho monitorato il mercato obbligazionario. È un me ... (msn.com)

Dietrofront di Trump: dazi ridotti al 10% per 90 giorni, ma per la Cina tariffe al 125% - Il presidente Usa mette in stand by la guerra commerciale per i Paesi che hanno avviato un negoziato, ma punisce Pechino ... (today.it)