Appennino, 81 anni fa il grande rastrellamento

Nei paesi dell’tosco-romagnolo si ricorda questo weekend, a 81di distanza, ilnazifascista dell’aprile 1944 voluto da Mussolini per distruggere il Gruppo Brigate Romagna (poi 8ª Brigata Garibaldi). In particolare, sabato si ricorderà la ‘battaglia di Biserno’, e domenica la fucilazione di 6 partigiani alle Fontanelle nella Foresta di Campigna. Ilpartì il 5 aprile e investì una vasta area a cavallo fra Toscana, Emilia-Romagna e Marche. Contro la Brigata partigiana di circa 1.000 uomini, male armata e priva di collegamenti, si mossero 1.448 tedeschi guidati da 37 ufficiali, oltre a significativi apporti fascisti della Gnr. Ci furono 109 morti e 50 prigionieri fra i partigiani, oltre a 26 arrestati a Santa Sofia, descritta come "sede di ribelli".