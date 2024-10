Ilgiorno.it - Macchina comunale. I volontari in tuta gialla e la scuola speciale con l’orto in Villa Reale

(Di domenica 13 ottobre 2024) Servizi sociali, protezione civile, polizia locale, servizi demografici e settore istruzione: tutta lain piazza. Ma protagonisti indiscussi sono stati gli aspiranti chef e sommelier delladell’AziendaPaolo Borsa. Le due classi terze di cucina e sala bar (circa 23 ragazzi) hanno preparato 400 porzioni di risotto nelle due varianti: alla zucca e alla monzese con la luganega, guidati dai loro insegnanti Paolo Miloro, Fabio Todovento e Matteo Colzani di Sala bar. Dalle cucine dellahanno portato in piazza Trento e Trieste 16 chili di riso, altrettanti di luganega come di zucca, oltre a olio, aceto balsamico e parmigiano. E così, la piazza del Comune si è trasformata in un ristorante a cielo aperto, con un rincorrersi di aromi tra spezie, luganega e zafferano. La particolarità: la zucca era a chilometro zero, nel vero senso della parola.