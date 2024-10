L'incidente con tre morti sulla Palermo-Sciacca: i tre bambini in rianimazione (Di domenica 13 ottobre 2024) I bambini di 4, 6, e 8 anni, sopravvissuti all'incidente di ieri mattina sulla Palermo Sciacca sono stati operati e sono tutti ricoverati in rianimazione. I tre bimbi maschi sono figli della coppia di tunisni Walid Moussa, 42 anni, e Zina Koski Moussa, 44 anni, morti nello scontro frontale Agrigentonotizie.it - L'incidente con tre morti sulla Palermo-Sciacca: i tre bambini in rianimazione Leggi tutta la notizia su Agrigentonotizie.it (Di domenica 13 ottobre 2024) Idi 4, 6, e 8 anni, sopravvissuti all'di ieri mattinasono stati operati e sono tutti ricoverati in. I tre bimbi maschi sono figli della coppia di tunisni Walid Moussa, 42 anni, e Zina Koski Moussa, 44 anni,nello scontro frontale

Incidente mortale sulla Palermo-Sciacca - restano gravissime le condizioni dei 3 bambini - . Le condizioni dei 3 piccoli pazienti arrivati ieri in codice rosso a seguito del gravissimo incidente avvenuto sulla scorrimento veloce Palermo-Sciacca permangono critiche e la prognosi è riservata. . Anche il secondo bambino presenta. Particolare apprensione desta il fratellino più grande che, a seguito delle gravi emorragie cerebrali, ha già subito un delicato intervento neurochirurgico ... (Gazzettadelsud.it)

L'incidente sulla Palermo-Sciacca : la coppia morta e i loro tre bambini (in gravissime condizioni) vivevano a Ribera - . Viveva a Ribera la coppia di tunisini, Walid Moussa e Zina Koski Moussa, rispettivamente di 40 e 42 anni, morti stamattina lungo la Palermo-Sciacca, tra Altofonte e lo svincolo per Giacalone nel Palermitano. E anche i tre figli della coppia - di 4, 6 e 8 anni - che viaggiano sui sedili posteriori. (Agrigentonotizie.it)

Incidente sulla Palermo-Sciacca - famiglia decimata : 3 bambini in codice rosso - Si attendono ulteriori aggiornamenti per comprendere se ci siano altre persone coinvolte o se ci siano state ulteriori complicazioni durante le operazioni di soccorso. Al momento, la strada statale è stata chiusa al traffico per consentire i soccorsi e permettere alle autorità di effettuare i rilievi necessari per chiarire la dinamica dell’accaduto. (Thesocialpost.it)