Romadailynews.it - Le pillole di Polly: recensione di “Bagliore bretone” di Jean-Luc Bannalec

Leggi tutta la notizia su Romadailynews.it

(Di domenica 13 ottobre 2024) Chi non sogna di trascorrere due settimane di vacanza lontano dai problemi e dalle preoccupazioni della vita quotidiana, con la sola compagnia della persona amata? E per di più non in un posto qualunque, ma a Trégastel, uno dei più incantevoli paesini della abbagliante Costa di Granito Rosa, in Bretagna. Lì, il fortunato turista si trova davanti allo spettacolo incredibile di chilometri di scogliera rosa pallido, accarezzata dolcemente dalle onde di un mare limpido e azzurro più che mai. Per non parlare della prelibata cucina del posto, zeppa di piatti tipici come i pans bagnats, che si possono acquistare in qualsiasi panetteria e sembrano fatti apposta per essere portati in spiaggia.