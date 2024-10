Sport.quotidiano.net - La Consar cerca conferme. "Non illudiamoci, Reggio è una squadra esperta»

(Di domenica 13 ottobre 2024) Viaggio in Emilia indi. Dopo l’ottimo debutto in campionato contro Fano, laRavenna gioca oggi (posticipo alle 19) al PalaBigi diEmilia contro la Conad padrona di casa. Le due formazioni vengono da un debutto completamente opposto in questo torneo di serie A2: laha furoreggiato contro Fano mentre i reggiani sono stati travolti 3-0 a Pordenone, senza essere mai in partita. Ma, naturalmente, a domicilio sarà tutt’altra gara anche se la nuovadi Valentini ha iniziato col piede giusto la sua annata. "Dopo una vittoria c’è sempre un bel clima – osserva il coach – e in effetti abbiamo fatto una buona settimana di allenamenti, con la giusta concentrazione che avevo chiesto e una buona risposta da parte dei ragazzi. Però ora dobbiamo pensare alla partita che ci attende, tutt’altro che facile".