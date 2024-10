Italia, terremoto: intenso sciame sismico. Scosse e paura (Di domenica 13 ottobre 2024) Questa mattina, domenica 13 ottobre, a partire dalle 8:05, un intenso sciame sismico ha colpito la zona dei Campi Flegrei, con due Scosse ravvicinate. La più potente è stata registrata alle 8:07, con una magnitudo preliminare di 2,6 e un ipocentro localizzato a 2 chilometri di profondità, secondo quanto riportato dall’INGV. Scosse avvertite in diverse zone di Napoli Gli eventi tellurici sono stati distintamente avvertiti dalla popolazione, con numerose segnalazioni provenienti dai quartieri di Bagnoli, Fuorigrotta e dalle aree vicine alla Solfatara di Pozzuoli. Le Scosse hanno suscitato preoccupazione, ma non sono stati segnalati danni gravi al momento. Thesocialpost.it - Italia, terremoto: intenso sciame sismico. Scosse e paura Leggi tutta la notizia su Thesocialpost.it (Di domenica 13 ottobre 2024) Questa mattina, domenica 13 ottobre, a partire dalle 8:05, unha colpito la zona dei Campi Flegrei, con dueravvicinate. La più potente è stata registrata alle 8:07, con una magnitudo preliminare di 2,6 e un ipocentro localizzato a 2 chilometri di profondità, secondo quanto riportato dall’INGV.avvertite in diverse zone di Napoli Gli eventi tellurici sono stati distintamente avvertiti dalla popolazione, con numerose segnalazioni provenienti dai quartieri di Bagnoli, Fuorigrotta e dalle aree vicine alla Solfatara di Pozzuoli. Lehanno suscitato preoccupazione, ma non sono stati segnalati danni gravi al momento.

