Incidentecritiche condizioni 3 piccoli

(Di domenica 13 ottobre 2024) 11.18 Ledei 3pazienti arrivati ieri in codice rosso a seguito del gravissimo incidente avvenuto sulla Palermo-Sciacca permangono critiche e la prognosi è riservata. I tre bimbi di 4, 6 e 8 anni sono ricoverati al pediatrico "Di Cristina" di Palermo. Intanto il sindaco di Ribera (Agrigento) ha proclamato il lutto cittadino per il giorno, ancora non stabilito, dei funerali dei coniugi tunisini morti nello schianto, genitori dei 3ricoverati in ospedale.Nell'incidente è morto anche un uomo palermitano.