Incendio in casa a Caserta, il salotto va in fiamme: i pompieri devono entrare dal balcone (Di domenica 13 ottobre 2024) Incendio in via D'Annunzio a Caserta. A fuoco un appartamento al secondo piano. Sul posto i pompieri. Fanpage.it - Incendio in casa a Caserta, il salotto va in fiamme: i pompieri devono entrare dal balcone Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di domenica 13 ottobre 2024)in via D'Annunzio a. A fuoco un appartamento al secondo piano. Sul posto i

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Incendio sulla montagna : le fiamme si vedono da Caserta - Un rogo che, presumibilmente, è di dimensioni importanti e, come spesso accade in queste occasioni, potrebbe aver avuto un'origine dolosa. Un incendio si sta sviluppando su una delle montagne che sovrasta Caserta, non lontana da Casertavecchia. . . Non sono. Le fiamme si vedono anche dal capoluogo. (Casertanews.it)

Grosso incendio nel Casertano - a fuoco azienda di accessori per la casa : spegnimento in corso da ore - A fuoco stoccaggio di una azienda di prodotti per la casa, duro lavoro dei Vigili del fuoco di Caserta per domare le fiamme.Continua a leggere . (Fanpage.it)

Domani al via il servizio antincendio boschivo 2024 della Provincia di Caserta - Prende il via domani, 1° agosto, il Sevizio Antincendio Boschivo 2024 della Provincia di Caserta. O. L’attività è a cura del Servizio Forestazione del Settore Ambiente ed Ecologia, coordinato dal dirigente Gianni Solino, rup Egidio Russo, direttore del servizio Francesco Ciarmiello. Quest’anno la base logistica delle operazioni è stata individuata a Castel Morrone, dove il Comune ha messo a ... (Casertanotizie.com)