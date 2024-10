Inter-news.it - Frattesi, i numeri certificano crescente centralità nell’Italia – CdS

Leggi tutta la notizia su Inter-news.it

(Di domenica 13 ottobre 2024) Daviderappresenta uno dei calciatori da cui Luciano Spalletti ha deciso di fondare la ripartenza dell’Italia dopo il brutto capitolo degli Europei. I dati dimostrano la sua importanza per gli azzurri. LE PRESTAZIONI – Davidesi sta dimostrando come un pilastro dell’Italia di Luciano Spalletti, un titolare indiscusso del suo centrocampo a prescindere dall’avversario affrontato. Ciò è testimoniato dal fatto che il commissario tecnico lo abbia schierato dall’inizio in tutte le prime tre sfide della UEFA Nations League, occasioni nelle quali si è ben disimpegnato in entrambe le fasi di gioco. La crescita del calciatore italiano è stata sicuramente consolidata dalle esperienze in maglia azzurra, grazie alle quali ha potuto rafforzare le sue qualità nella gestione del pallone in fase di costruzione del gioco.