Equitazione, Nations Cup: a Boekelo trionfa l’Irlanda (Di domenica 13 ottobre 2024) La Nations Cup di completo 2024 è giunta al termine, con Boekelo, nei Paesi Bassi, che ha ospitato l’ultima tappa del circuito. L’Italia ha terminato il fine settimana lontana dalla vetta, collezionando l’undicesima posizione a quota 1131.9 punti dopo le eliminazioni e i ritiri di Pietro Majolino e Paolo Torlonia nel corso della prova di Cross Country, in scena ieri. Prove discrete quelle dei due cavalieri rimasti in gara: Giovanni Ugolotti e Daniele Bizzarro. La vittoria del round è andata all’Irlanda con 102,6 punti di penalità, mettendosi davanti a Stati Uniti (116.1) e Germania (131.9). La classifica individuale è stata invece vinta dalla tedesca Julia Krajewski, oro a Tokyo 2020, con l’inglese Laura Collett e la statunitense Hallie Coon sul podio. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di domenica 13 ottobre 2024) LaCup di completo 2024 è giunta al termine, con, nei Paesi Bassi, che ha ospitato l’ultima tappa del circuito. L’Italia ha terminato il fine settimana lontana dalla vetta, collezionando l’undicesima posizione a quota 1131.9 punti dopo le eliminazioni e i ritiri di Pietro Majolino e Paolo Torlonia nel corso della prova di Cross Country, in scena ieri. Prove discrete quelle dei due cavalieri rimasti in gara: Giovanni Ugolotti e Daniele Bizzarro. La vittoria del round è andata alcon 102,6 punti di penalità, mettendosi davanti a Stati Uniti (116.1) e Germania (131.9). La classifica individuale è stata invece vinta dalla tedesca Julia Krajewski, oro a Tokyo 2020, con l’inglese Laura Collett e la statunitense Hallie Coon sul podio.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Equitazione - l’Irlanda vince nella Nations Cup di Boekelo. Italia lontana - ma fra le prime nella generale - A vincere sul suolo olandese è stata l’Irlanda che ha chiuso a 102,6 punti di penalità anticipando gli Stati Uniti, secondi a 116,1 punti, e la Germania, terza a 131,9 punti di penalità. . Per l’Italia, quella nei Paesi Bassi, è stato un fine settimana complicato, che ha visto gli azzurri chiudere complessivamente all’undicesimo posto a quota 1131,9 punti, con le eliminazioni e i ritiri di ... (Oasport.it)

Equitazione - Irlanda al comando dopo il cross country nella Nations Cup di Boekelo. Italia nelle retrovie - Domani l’ultima e decisiva prova per entrambi i ranking, quella di salto ostacoli: per l’Italia la volontà di provare almeno a chiudere al meglio una trasferta olandese sin qui poco proficua. La graduatoria a squadre invece vede l’Irlanda ora in testa: balzo incredibile dei “Verdi” che con 98,6 punti saltano dalla sesta alla prima posizione. (Oasport.it)

Equitazione - Italia ultima dopo il dressage nella tappa di Nations Cup a Boekelo - A comandare la classifica per nazioni c’è la Germania, prima con 76,2 penalità, davanti alla Gran Bretagna, seconda a 80,4 penalità, e alla Francia, terza al momento con 87,8 punti negativi. Il percorso dell’Italia nell’ultima tappa della Nations Cup di completo, in ambito equestre, non parte bene a Boekelo, in Olanda, dove la squadra azzurra è impegnata. (Oasport.it)