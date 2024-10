Eccellenza Puglia: ok il Brilla Campi, pari Galatina nel big match col Barletta (Di domenica 13 ottobre 2024) Di seguito i risultati ottenuti dalle squadre salentine nella nona giornata del Campionato di Eccellenza pugliese 2024/2025. Arboris Belli-Brilla Campi 1-3 Atletico Racale-Polimnia 3-3 Canosa-Gallipoli 2-1 Galatina-Barletta 0-0 Novoli-Ginosa 1-0Eccellenza Puglia 2024/2025, la Europa.today.it - Eccellenza Puglia: ok il Brilla Campi, pari Galatina nel big match col Barletta Leggi tutta la notizia su Europa.today.it (Di domenica 13 ottobre 2024) Di seguito i risultati ottenuti dalle squadre salentine nella nona giornata delonato dipugliese 2024/2025. Arboris Belli-1-3 Atletico Racale-Polimnia 3-3 Canosa-Gallipoli 2-10-0 Novoli-Ginosa 1-02024/2025, la

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Eccellenza Puglia : ok il Brilla Campi - pari Galatina nel big match col Barletta - . . Arboris Belli-Brilla Campi 1-3 Atletico Racale-Polimnia 3-3 Canosa-Gallipoli 2-1 Galatina-Barletta 0-0 Novoli-Ginosa 1-0 Eccellenza Puglia 2024/2025, la. Di seguito i risultati ottenuti dalle squadre salentine nella nona giornata del campionato di Eccellenza pugliese 2024/2025. (Lecceprima.it)

Eccellenza Puglia : super Novoli contro il Brilla Campi - il Gallipoli doma il Molfetta - Di seguito i risultati ottenuti dalle squadre salentine nell'ottava giornata del campionato di Eccellenza pugliese 2024/2025. . . Brilla Campi-Novoli 1-3 Foggia Incedit-Atletico Racale 1-0 Gallipoli-Molfetta 3-1 Nuova Spinazzola-Galatina 0-1 Eccellenza Puglia 2024/2025, la classifica. (Lecceprima.it)

Calcio. Eccellenza. Brilla il Cenaia - sconfitte Fratres e Cuoio - All. All. Bandinelli Arbitro: Lachi di Siena Marcatori: 49’ Putrignano, 85’ Morelli Resta ultima da sola Cuoiopelli battuta 2 – 0 in trasferta a Montespertoli. Cenaia quinto, Mobilieri Ponsacco e Fratres Perignano in fondo, Cuoiopelli ultima. Tre punti che portsno il Cenaia al quinto posto con nove a meno quattro dalla coppia di testa formata dal Camaiore e della Pro Livorno Sorgenti. (Lanazione.it)