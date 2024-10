De Vrij, in arrivo un ‘premio’ per la partita tra Germania e Olanda! (Di domenica 13 ottobre 2024) Domani il prestigioso match di Nations League tra Germania e Olanda. In campo, sin dall’inizio, ci sarà anche il difensore dell’Inter Stefan de Vrij. PRESTIGIO – Verso Germania-Olanda, match di altissimo prestigio per la quarta giornata di Nations League. L’Olanda degli interisti Denzel Dumfries e de Vrij, domani affronterà ancora in trasferta la Germania. Dopo aver rimediato un pari a Budapest contro l’Ungheria, grazie al gol nel finale proprio dell’esterno dell’Inter, la nazionale di Ronald Koeman avrà contro un avversario fortissimo. Per l’occasione non sarà della partita l’esperto centrale del Liverpool, Virgil van Dijk, espulso nell’ultimo match contro l’Ungheria. Di conseguenza, contro i tedeschi il capitano dell’Olanda sarà nerazzurro: ossia Stefan de Vrij. Inter-news.it - De Vrij, in arrivo un ‘premio’ per la partita tra Germania e Olanda! Leggi tutta la notizia su Inter-news.it (Di domenica 13 ottobre 2024) Domani il prestigioso match di Nations League tra. In campo, sin dall’inizio, ci sarà anche il difensore dell’Inter Stefan de. PRESTIGIO – Verso, match di altissimo prestigio per la quarta giornata di Nations League. L’degli interisti Denzel Dumfries e de, domani affronterà ancora in trasferta la. Dopo aver rimediato un pari a Budapest contro l’Ungheria, grazie al gol nel finale proprio dell’esterno dell’Inter, la nazionale di Ronald Koeman avrà contro un avversario fortissimo. Per l’occasione non sarà dellal’esperto centrale del Liverpool, Virgil van Dijk, espulso nell’ultimo match contro l’Ungheria. Di conseguenza, contro i tedeschi il capitano dell’sarà nerazzurro: ossia Stefan de

