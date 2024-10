Lanazione.it - Dal Cilento a Massaciuccoli. La passione dei ciclisti: "È una cultura da diffondere. Di mobilità e condivisione"

Leggi tutta la notizia su Lanazione.it

(Di domenica 13 ottobre 2024) di Gaia Parrini VIAREGGIO Hanno la bici tappezzata di adesivi di strade, paesaggi, percorsi e ricordi su due ruote. Di chilometri di terra battuta, di città e paesi visitati, dalla Sicilia alla Slovenia, dalla Sardegna alla viasilente inappena conclusa, Alan e Silvia, i primi, con sottobraccio le loro biciclette, ad arrivare da Prato al raduno, di fronte alla stazione ferroviaria, della pedalata organizzata da Fiab Versilia per la tre giorni “Parole, pedali e Puccini“, in occasione del tradizionale incontro delle associazioni per lasostenibile e in onore di Giacomo Puccini nell’anniversario dei cent’anni dalla sua morte.