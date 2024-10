Conte, missione compiuta: a Napoli ha già fatto qualcosa di speciale (Di domenica 13 ottobre 2024) Il tecnico riaccende l’entusiasmo in città e il Napoli torna a sognare Notizie calcio Napoli. Antonio Conte ha riportato la scintilla che mancava a Napoli. In pochi mesi, il tecnico pugliese è riuscito a fare qualcosa che sembrava impossibile dopo una stagione a dir poco deludente, conclusasi al decimo posto e senza nemmeno un impegno europeo per il futuro. Gli azzurri hanno puntato su Conte per rilanciarsi e, a quanto pare, la scelta è stata azzeccata. Con sette vittorie, un pareggio e una sola sconfitta nelle prime nove giornate di campionato, il Napoli si trova al primo posto in classifica, con una media di 2,44 punti a partita. Numeri che testimoniano la rinascita azzurra sotto la guida di Conte. Dopo lo scivolone alla seconda giornata contro il Verona, la squadra ha dimostrato costanza e qualità, risalendo la classifica a suon di prestazioni convincenti. Napolipiu.com - Conte, missione compiuta: a Napoli ha già fatto qualcosa di speciale Leggi tutta la notizia su Napolipiu.com (Di domenica 13 ottobre 2024) Il tecnico riaccende l’entusiasmo in città e iltorna a sognare Notizie calcio. Antonioha riportato la scintilla che mancava a. In pochi mesi, il tecnico pugliese è riuscito a fareche sembrava impossibile dopo una stagione a dir poco deludente, conclusasi al decimo posto e senza nemmeno un impegno europeo per il futuro. Gli azzurri hanno puntato super rilanciarsi e, a quanto pare, la scelta è stata azzeccata. Con sette vittorie, un pareggio e una sola sconfitta nelle prime nove giornate di campionato, ilsi trova al primo posto in classifica, con una media di 2,44 punti a partita. Numeri che testimoniano la rinascita azzurra sotto la guida di. Dopo lo scivolone alla seconda giornata contro il Verona, la squadra ha dimostrato costanza e qualità, risalendo la classifica a suon di prestazioni convincenti.

Conte ha fatto il miracolo. Alvino : Ecco il segreto della rinascita del Napoli” - . com. L'articolo Conte ha fatto il miracolo. Non stiamo parlando degli 8/11 della squadra che vinse lo scudetto, ma degli 8/11 di una squadra che era finita al decimo posto“. Carlo Alvino, noto giornalista e volto della tifoseria azzurra, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss durante la trasmissione ‘Radio Goal’ per parlare dell’impatto di Antonio Conte sul Napoli. (Napolipiu.com)

Fattore Conte fa sognare Napoli e spaventa Inter e Juve - Le negatività si concentrano su Milan e Roma. Quelle messe peggio finora, Venezia e Monza, hanno gli strumenti per risollevarsi ed evitare a Di Francesco e Nesta la frustrazione dell’esonero. L’Atalanta ha cambiato molto con risultati altalenanti, ma nelle occasioni che contano si rivede la Dea forgiata da Gasperini con un Retegui più completo e maturo, implacabile in zona gol. (Anteprima24.it)

Calaiò : “Inter favorita - ma occhio al Napoli. Conte è un fenomeno - i trofei vinti parlano per lui” - Lavora tantissimo tatticamente sul campo, ma incide al 100% su qualsiasi cosa riguardi la squadra. Non lascia nulla al caso ed è attento a ogni minimo dettaglio. “L’effetto Conte si è fatto sentire subito, dando grande solidità alla squadra. Il vero salto di qualità con Antonio è stato nell’impatto mentale avuto sui giocatori, che per otto undicesimi sono gli stessi della scorsa disastrosa ... (Napolipiu.com)