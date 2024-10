Colchoneros, trasferta da non sottovalutare (Di domenica 13 ottobre 2024) E’ un GhiviBorgo in cerca di riscatto quello che affronta la sua terza trasferta stagionale, dopo una sconfitta ed una vittoria lontano dal "Carraia" e tanta voglia di rifarsi, visto il recente stop casalingo con l’Orvietana. Il passo falso interno contro la compagine umbra ha indubbiamente lasciato il segno, anche se giunto del tutto immeritato e con una buona dose di sfortuna, con l’avversario che ha approfittato al meglio degli errori dei Colchoneros che, al contrario, non sono riusciti a capitalizzare la gran mole di gioco prodotta. Lanazione.it - Colchoneros, trasferta da non sottovalutare Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di domenica 13 ottobre 2024) E’ un GhiviBorgo in cerca di riscatto quello che affronta la sua terzastagionale, dopo una sconfitta ed una vittoria lontano dal "Carraia" e tanta voglia di rifarsi, visto il recente stop casalingo con l’Orvietana. Il passo falso interno contro la compagine umbra ha indubbiamente lasciato il segno, anche se giunto del tutto immeritato e con una buona dose di sfortuna, con l’avversario che ha approfittato al meglio degli errori deiche, al contrario, non sono riusciti a capitalizzare la gran mole di gioco prodotta.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Colchoneros, trasferta da non sottovalutare - Il GhiviBorgo si prepara per la trasferta contro il Flaminia Civita Castellana dopo la sconfitta casalinga. Assenze importanti e possibili cambiamenti nello schieramento per cercare il riscatto. (lanazione.it)

Olympic Salerno, seconda trasferta consecutiva: col Cava United per ritrovare i tre punti - Reduce dal duplice ko con Siano in campionato e Baronissi in Coppa Campania, l’Olympic Salerno è atteso dalla seconda trasferta consecutiva valevole ... proprio come nelle intenzioni stagionali dei ... (salernonotizie.it)

Un paese di 500 abitanti e gli indipendentisti contro l'Atletico: inizia la Copa del Rey - Si è tenuto oggi, giovedì 10 ottobre, il sorteggio del primo turno della Copa del Rey 2024/2025. E a scendere in campo, come ogni anno, ci saranno subito le squadre di Liga, eccezion fatta per ... (gianlucadimarzio.com)