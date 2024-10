Calciomercato, confermata la firma con l’Inter: mancano gli ultimi dettagli (Di domenica 13 ottobre 2024) l’Inter si muove senza troppo clamore sul Calciomercato e sta ottenendo una firma importante per il club: mancano solo gli ultimi dettagli Il Calciomercato estivo dell’Inter non è stato così scoppiettante, anzi si è rivolto soprattutto alle esigenze di bilancio, ai diktat imposti da Oaktree e ad abbassare il rosso nel bilancio della società. Non è detto che le cose siano diverse in futuro, anzi è probabile che Marotta e Ausilio proseguano in queta direzione, provando a conciliare le esigenze del campo, e quindi le indicazioni di Simone Inzaghi, con l’acquisto di calciatori giovani e dai costi non troppo elevati. Insomma, è difficile aspettarsi il campione già affermato, se non impossibile. Rompipallone.it - Calciomercato, confermata la firma con l’Inter: mancano gli ultimi dettagli Leggi tutta la notizia su Rompipallone.it (Di domenica 13 ottobre 2024)si muove senza troppo clamore sule sta ottenendo unaimportante per il club:solo gliIlestivo delnon è stato così scoppiettante, anzi si è rivolto soprattutto alle esigenze di bilancio, ai diktat imposti da Oaktree e ad abbassare il rosso nel bilancio della società. Non è detto che le cose siano diverse in futuro, anzi è probabile che Marotta e Ausilio proseguano in queta direzione, provando a conciliare le esigenze del campo, e quindi le indicazioni di Simone Inzaghi, con l’acquisto di calciatori giovani e dai costi non troppo elevati. Insomma, è difficile aspettarsi il campione già affermato, se non impossibile.

Calciomercato Juventus: Vlahovi? verso la firma - si studiano i vice (o i piani b) In Italia uno dei nomi più gettonati è quello di Lorenzo Lucca, bomber dell'Udinese da 7 gol in 9 presenze fra Serie A e Coppa Italia in questa stagione. Ormai ai margini del progetto dei rossoneri, potrebbe rappresentare un'alternativa low-cost al proprio connazionale.

Inter - senti Dumfries: "Rinnovo? Dettagli da sistemare - spero di firmare presto"|Calciomercato Denzel Dumfries ha dichiarato: "Spero che il rinnovo con l'Inter venga completato il prima possibile. Le parti hanno concordato la duranta del nuovo accordo e la cifra che il classe '97 andrà a percepire, ossia di 4 milioni di euro netti a stagione più bonus.

Calciomercato Genoa - SFUMA un grande attaccante. Trattativa in salita e FIRMA con un altro club imminente Nonostante il pressing dei rossoblu, la trattativa si è dimostrata in salita. Calciomercato Genoa, SFUMA un grande attaccante dopo l'infortunio di Ruslan Malinovskyi. Andrà a giocare per quella squadra Il calciomercato Genoa vedeva i rossoblu vicini a Yusuf Yazici: attaccante classe 1997 che doveva essere preso per compensare l'infortunio di Ruslan Malinovskyi.