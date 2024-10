.com - Basket Serie B Interregionale / Goldengas Senigallia, che impresa!

Leggi tutta la notizia su .com

(Di domenica 13 ottobre 2024) I biancorossi, con un ultimo quarto straordinario per grinta e intensità (24-10) ribaltano il match infliggendo il primo ko al Recanati (68-61), 13 Ottobre 2024 – Con un ultimo quarto di intensità pazzesca, laribalta un match che sembrava già perso infligge la prima sconfitta stagionale alla capolista Recanati. Lanon dispiace nemmeno nei primi tre periodi ma Recanati, superiore per tecnica, fisicità ed esperienza, sembra avere il match in mano con un +12 pesante in una gara dal punteggio basso (32-44 al 25’). Venga ricuce lo strappo all’inizio dell’ultimo periodo in cui Recanati non segna per sei lunghi minuti: 51-51 al 33’. Poimette pure la testa avanti e si arriva al finale praticamente punto a punto con la tripla dell’ex Magrini che però sembra indirizzare i giochi sul 55-59 al 38’.