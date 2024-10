Ballando con le Stelle 2024, terza puntata: En plein per Bianca Guaccero e Giovanni Pernice (Di domenica 13 ottobre 2024) La gara Aprono le danze della terza puntata Massimiliano Ossini e Veera Kinnunen con un valzer, preparato negli ultimi due giorni perché il volto di Uno Mattina si è infortunato durante le prove e, attualmente, ha uno strappo al gluteo sinistro. Accantonato uno scambio di battute con Alan Friedman, i giudici non sono entusiasti. A dare il colpo di grazia a Massimiliano arriva Mariotto: “Eri finto come una moneta bucata“. “Sei molto bello da vedere, ma non vai avanti, né indietro“, lo scuote Selvaggia.Dopo essersi classificati all’ultimo posto nelle due puntate precedenti, Furkan Palali e Erica Martinelli scendono in pista con un paso. “Finalmente sì“, commenta estasiata Rossella Erra dalla sua postazione. Davidemaggio.it - Ballando con le Stelle 2024, terza puntata: En plein per Bianca Guaccero e Giovanni Pernice Leggi tutta la notizia su Davidemaggio.it (Di domenica 13 ottobre 2024) La gara Aprono le danze dellaMassimiliano Ossini e Veera Kinnunen con un valzer, preparato negli ultimi due giorni perché il volto di Uno Mattina si è infortunato durante le prove e, attualmente, ha uno strappo al gluteo sinistro. Accantonato uno scambio di battute con Alan Friedman, i giudici non sono entusiasti. A dare il colpo di grazia a Massimiliano arriva Mariotto: “Eri finto come una moneta bucata“. “Sei molto bello da vedere, ma non vai avanti, né indietro“, lo scuote Selvaggia.Dopo essersi classificati all’ultimo posto nelle due puntate precedenti, Furkan Palali e Erica Martinelli scendono in pista con un paso. “Finalmente sì“, commenta estasiata Rossella Erra dalla sua postazione.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Ballando con le stelle 2024 - eliminati : chi è stato eliminato dopo la terza puntata - Far partire la diretta streaming di Ballando con le stelle o di un altro programma o film è molto semplice: una volta sul sito, effettuate la registrazione. È possibile seguire il programma anche in diretta streaming live tramite la piattaforma gratuita (previa registrazione mail o social network) RaiPlay, che permette di seguire tutti i programmi della Rai in diretta dal proprio pc, tablet o ... (Tpi.it)

Ballando con le Stelle 19 - terza puntata : commenti a caldo - Alle 20.35, su RaiUno, la terza puntata della diciannovesima edizione di Ballando con le Stelle condotta da Milly Carlucci. A voi i commenti! L'articolo Ballando con le Stelle 19, terza puntata: commenti a caldo proviene da Isa e Chia. . (Isaechia.it)

“A spas pes glesiis dal Friûl” - la terza puntata - . Martedì 15 ottobre andrà in onda la terza puntata della serie “A spas pes glesiis dal Friûl”, brevi documentari sui tesori artistici del Friuli, prodotti dalla Sede Rai per il Friuli Venezia Giulia e firmati dalla regista Antonia Pillosio e Federico Lovison, esperto d’arte. . Girando in bicicletta. (Udinetoday.it)