Avellino-Casertana 5-0, rossoblù da incubo e secondo ko di fila: brutta sconfitta al Partenio (Di domenica 13 ottobre 2024) La Casertana crolla al Partenio-Lombardi e subisce una pesantissima sconfitta. La squadra di Manuel Iori deve arrendersi all'Avellino che vince in goleada e conquista la terza vittoria consecutiva in campionato. Per i rossoblù, che restano a quota otto punti dopo nove partite, arriva il secondo Casertanews.it - Avellino-Casertana 5-0, rossoblù da incubo e secondo ko di fila: brutta sconfitta al Partenio Leggi tutta la notizia su Casertanews.it (Di domenica 13 ottobre 2024) Lacrolla al-Lombardi e subisce una pesantissima. La squadra di Manuel Iori deve arrendersi all'che vince in goleada e conquista la terza vittoria consecutiva in campionato. Per i, che restano a quota otto punti dopo nove partite, arriva il

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Avellino-Casertana - al Partenio attesi i tifosi rossoblù : via alla prevendita - La Casertana è tornata ad allenarsi questa mattina e si avvicina alla partita di domenica 13 ottobre contro l’Avellino, in programma allo Stadio Partenio-Lombardi, alle ore 19.30. Archiviata la sconfitta contro il Catania, il gruppo di Manuel Iori va alla ricerca del riscatto per riprendere la... (Today.it)

Avellino-Casertana - al Partenio attesi i tifosi rossoblù : via alla prevendita - La Casertana è tornata ad allenarsi questa mattina e si avvicina alla partita di domenica 13 ottobre contro l’Avellino, in programma allo Stadio Partenio-Lombardi, alle ore 19.30. Archiviata la sconfitta contro il Catania, il gruppo di Manuel Iori va alla ricerca del riscatto per riprendere la... (Casertanews.it)

Casertana - il Catania passa al pinto : 3-1 in rimonta; rossoblù fermi a 8 punti - In attacco, quindi, ci sono Carretta a destra, a sinistra c’è Bakayoko, centrale Asencio. La sconfitta di oggi pomeriggio è la prima in cui trova la contestazione del pubblico di casa, che anche dopo la prestazione scialba contro la Turris ha, in qualche modo, spronato i suoi. La Casertana inizia bene: guadagna falli, qualche ammonito, e riesce anche a trovare la rete del vantaggio con Mancini: ... (Anteprima24.it)