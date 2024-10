Arnautovic si prende la scena con l’Austria: segna un super gol nel 5-1 alla Norvegia di Haaland (Di domenica 13 ottobre 2024) Marko Arnautovic è stato il grande protagonista della vittoria dell'Austria sulla Norvegia di Haaland in Nations League. L'attaccante dell'Inter protagonista con una doppietta e con un gol bellissimo. Fanpage.it - Arnautovic si prende la scena con l’Austria: segna un super gol nel 5-1 alla Norvegia di Haaland Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di domenica 13 ottobre 2024) Markoè stato il grande protagonista della vittoria dell'Austria sulladiin Nations League. L'attaccante dell'Inter protagonista con una doppietta e con un gol bellissimo.

Inter - Arnautovic show con l'Austria : doppietta nel 5-1 alla Norvegia - Una notte da sogno per Marko Arnautovic. Di fronte ad Erling Haaland, l`attaccante dell`Inter sfodera una prestazione straordinaria che consente... (Calciomercato.com)

Un super Arnautovic stende la Norvegia. Gara perfetta dell’Austria - it 2014-2024 - Tutti i diritti riservati . Al 58? arriva anche il tris dell’Austria con Philipp Lienhart che di testa su calcio d’angolo imbatte bene la sfera e mette il risultato in cassaforte. Partenza con il botto per gli austriaci. Baumgartner pesca con un filtrante proprio Marko Arnautovic che dalla distanza ci prova con un missile che si stampa sotto al sette di sinistra e porta l’Austria ... (Inter-news.it)

Arnautovic ancora in gol in Austria-Norvegia! E Haaland che fa? - Serata da urlo per il centravanti dell’Inter, che sta vincendo il duello contro Haaland. A Vienna il punteggio è adesso sul 2-1. Stavolta su calcio di rigore. Dall’altro lato, inesistente Erling Braut Haaland, che sta stra-perdendo il duello contro l’interista. Praticamente implacabile. ANCORA LUI – Arnautovic è in una serata incredibile: dopo la scaldabagno a portare in vantaggio la sua Austria ... (Inter-news.it)