Appalto Kyma 14 lavoratori conquistano contratto giusto

(Di domenica 13 ottobre 2024) Tarantini Time QuotidianoE’ uno dei primi esempi di dumping contrattuale al contrario, almeno sul territorio di Taranto. E la Funzione Pubblica CGIL ci tiene a sottolinearlo dando merito ad azienda appaltatrice, appaltante e al lavoro compiuto in questi anni in favore del principio “stesso lavoro, stessi diritti”. Dalla settimana prossima, infatti, quattordiciex Kratos, ora passati alla TIR Group e tradizionalmente impegnati nel servizio di prelevamento degli ingombranti per l’Ambiente, non saranno più sotto ilriduttivo (in termini di salario e diritti) del settore “cooperative sociali”, ma i loro rapporti di lavoro saranno regolati dal“igiene ambientale”.