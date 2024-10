Zonawrestling.net - AEW: Successo per WrestleDream, arena sold out e pubblico in aumento rispetto al 2023

(Di domenica 13 ottobre 2024) Lo scorso episodio di Dynamite ha fatto discutere in quanto quello -pandemia a parte- con uno dei peggiori risultati di presenze sugli spalti. In generale la AEW sta registrando, ormai da anni, un calo costante delle presenze sugli spalti anno su anno, motivato solo in parte dal numero più che raddoppiato di spettacoli promossi durante l’anno. Sembra che, almeno per, la situazione sia diversa. Lo show nato come omaggio alla memoria di Antonio Inoki, infatti, andrà in scena dal Tacome Dome di Tacoma, Washington davanti aldelle grandi occasioni. Tacoma sembra particolarmente affamata di wrestling, dato che ha riempito l’in ogni ordine di posto e che fino a ieri sera sono stati venduti 7628 biglietti, con circa 676 tagliandi ancora disponibili che probabilmente saranno in gran parte acquistati nelle ore che precedono lo show.