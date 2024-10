A Roma il “Tevere Day”: a lezione di ambiente con i Vigili del Fuoco (Di domenica 13 ottobre 2024) Roma, 13 ottobre 2024- In occasione dell’edizione 2024 del “Tevere Day” il Comando VVF di Roma ha supportato e patrocinato, le attività legate all’iniziativa “Lezioni di ambiente”, che quest’anno il “Tevere Day” ha fatto partire e che si terranno a Scalo de Pinedo alla presenza del Sindaco Roberto Gualtieri. Inoltre il Comando, tramite il proprio Nucleo Specialistico NSSA ed il Distaccamento Fluviale ha partecipato oggi al progetto ” Plastica Crime Scene Investigadion – PSCI- che prevede dei campionamenti d’acqua sul fiume, attraverso un barchino trainato, denominato “Kytara”. Per tale iniziativa è stato messo a disposizione del progetto, una propria imbarcazione VF con il personale specializzato, sia per il trasporto dei tecnici che per garantire in particolare, la sicurezza delle varie attività nautiche, che verranno effettuate sul Tevere. ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Leggi tutta la notizia su Ilfaroonline.it (Di domenica 13 ottobre 2024), 13 ottobre 2024- In occasione dell’edizione 2024 del “Day” il Comando VVF diha supportato e patrocinato, le attività legate all’iniziativa “Lezioni di”, che quest’anno il “Day” ha fatto partire e che si terranno a Scalo de Pinedo alla presenza del Sindaco Roberto Gualtieri. Inoltre il Comando, tramite il proprio Nucleo Specialistico NSSA ed il Distaccamento Fluviale ha partecipato oggi al progetto ” Plastica Crime Scene Investigadion – PSCI- che prevede dei campionamenti d’acqua sul fiume, attraverso un barchino trainato, denominato “Kytara”. Per tale iniziativa è stato messo a disposizione del progetto, una propria imbarcazione VF con il personale specializzato, sia per il trasporto dei tecnici che per garantire in particolare, la sicurezza delle varie attività nautiche, che verranno effettuate sul. ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS.

Viabilità Roma Regione Lazio del 13-10-2024 ore 16 : 30 - I TRENI SUBIRANNO POSSIBILI MDIFICHE AL SERVIZIO, VARIAZIONI DI ORARIO O CANCELLAZIONI. VIABILITÀ DEL 13 OTTOBRE 2024 ORE 16. DA MATTEO BERTONCINI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, AL PROSSIMO APPUNTAMENTO Servizio fornito da Astral. 20 UN SALUTO E BUONA DOMNICA DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO INIZIAMO DALLA CASSIA DOVE È RIMOSSO IL SINISTRO ALL’ALTEZZA DI CAMPAGNANO, ... (Romadailynews.it)

Traffico Roma del 13-10-2024 ore 16 : 30 - Luceverde Roma Buon pomeriggio dalla redazione lungo la carreggiata interna del grande raccordo anulare si sta in coda per incidente tra l’uscita Tuscolana e Appia sulla via Laurentina polizia locale segnale incidente in prossimità di via Cellini con traffico rallentato altro incidente correttamente in via Tor de Schiavi all’altezza di via dei Faggi sulla via Appia traffico rallentato tra ... (Romadailynews.it)

Traffico Roma del 13-10-2024 ore 15 : 30 - it un servizio a cura della c e della polizia locale di Roma Capitale In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma. Luceverde Roma Buon pomeriggio dalla redazione tu situazione abbastanza tranquilla lungo la rete viaria della città metropolitana di Roma in queste ore non sono segnalati impedimenti alla circolazione raccordo incidente sulla Cassia bis con il traffico in coda direzione ... (Romadailynews.it)