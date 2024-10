Volley A1 femminile, la Wash4Green Pinerolo vuole sbloccare la sua classifica (Di sabato 12 ottobre 2024) La Wash4Green Pinerolo non ha sfigurato contro una delle candidate allo scudetto. Non sono arrivati punti in classifica, ma la prestazione c'è stata eccome. E adesso arriva il momento della prima trasferta del campionato e si tratterà di un derby. Le pinelle giocheranno a Novara domani alle Torinotoday.it - Volley A1 femminile, la Wash4Green Pinerolo vuole sbloccare la sua classifica Leggi tutta la notizia su Torinotoday.it (Di sabato 12 ottobre 2024) Lanon ha sfigurato contro una delle candidate allo scudetto. Non sono arrivati punti in, ma la prestazione c'è stata eccome. E adesso arriva il momento della prima trasferta del campionato e si tratterà di un derby. Le pinelle giocheranno a Novara domani alle

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Serie A1 femminile - Wash4Green Pinerolo - Numia Vero Volley Milano sarà una festa in tono minore - Il Pala Bus Company è pronto a vestirsi a festa, anche se un po' di delusione nell'ambiente è destinata a serpeggiare. In particolar modo in chi ancora non vuole sopire le emozioni provate durante le olimpiadi. La Numia Vero Volley Milano, stesso avversario dell'ultima gara dei playoff della... (Torinotoday.it)

Volley A1 femminile - la Wash4Green Pinerolo convince al debutto ma sarà costretta a fermarsi - Parole e musica di Michele Marchiaro, che così si è espresso al termine del primo test della stagione che ha visto la sua Wash4Green. "Il tema principale era quello di gestire correttamente i minutaggi ed innescare la ricerca di situazioni allenanti. . . Entrambi gli obbiettivi sono stati raggiunti". (Torinotoday.it)

Volley A1 femminile - il Comune di Pinerolo premia le medagliate della Wash4Green - La stagione dei club ancora deve avere inizio e non accenna a spegnersi l'eco delle imprese portate a termine dalle atlete delle varie nazionali azzurre in forza alla Wash4Green Pinerolo. Nella giornata di ieri sono state ricevute nel Comune di Pinerolo, accolte dal sindaco Luca Salvai e... (Torinotoday.it)

Uyba Eurotek all’esordio in casa: Busto chiede strada a coach Parisi - Domenica 13 (ore 17) le biancorosse affrontano Bergamo, guidata dal coach dello scudetto 2012 e battuta due volte in amichevole. Caprara non si fida: «Vietato sottovalutare le orobiche» ... (varesenews.it)

Pallavolo A1 femminile – Novara ancora senza Akimova e Fersino, ma ritrova Mims (e Orthmann cresce) - Per la Wash4Green Pinerolo la prima trasferta della stagione coincide con il primo derby dell’anno. Domenica pomeriggio Akrari e compagne saranno ospiti al PalaIgor di Novara della formazione di Loren ... (ivolleymagazine.it)

Vero Volley senza Egonu. Lavarini conferma Cazaute - Capitolo Champions League: la Numia Vero Volley Milano, da vice-campione d’Europa dopo la sconfitta con Conegliano nella finale disputata ad Antalya nel maggio scorso, nella Pool C se la vedrà con ... (ilgiorno.it)