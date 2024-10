Via Poma, caso riaperto: spuntano una lista segreta, un “buco” e una collega di Simonetta Cesaroni… (Di sabato 12 ottobre 2024) Lo scoop è di “Repubblica“, ma molte notizie arrivano da una precedente inchiesta di un giornalista, mai prese troppo sul serio dalla Procura di Roma. Di sicuro, ancora una volta si riaccendono le luci sul delitto di via Poma e su quel 7 agosto 1990, giorno del ritrovamento del corpo senza via di Simonetta Cesaroni. In un lungo articolo sul quotidiano romano, oggi si parla di un documento ritrovato che potrebbe chiarire molti aspetti di quel misterioso delitto. “Una collega di Simonetta Cesaroni dimenticò di segnare l’orario di uscita sul foglio presenze. Quel documento, sparito per 34 anni e che ora Repubblica è in grado di mostrare, adesso è l’ultima speranza della famiglia della vittima di via Poma”, scrive Repubblica. Secoloditalia.it - Via Poma, caso riaperto: spuntano una lista segreta, un “buco” e una collega di Simonetta Cesaroni… Leggi tutta la notizia su Secoloditalia.it (Di sabato 12 ottobre 2024) Lo scoop è di “Repubblica“, ma molte notizie arrivano da una precedente inchiesta di un giorna, mai prese troppo sul serio dalla Procura di Roma. Di sicuro, ancora una volta si riaccendono le luci sul delitto di viae su quel 7 agosto 1990, giorno del ritrovamento del corpo senza via diCesaroni. In un lungo articolo sul quotidiano romano, oggi si parla di un documento ritrovato che potrebbe chiarire molti aspetti di quel misterioso delitto. “UnadiCesaroni dimenticò di segnare l’orario di uscita sul foglio presenze. Quel documento, sparito per 34 anni e che ora Repubblica è in grado di mostrare, adesso è l’ultima speranza della famiglia della vittima di via”, scrive Repubblica.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Caso Neres - il noto attore sbotta contro i rapinatori : "Dovete prendere tutte pomate e antibiotici" - VIDEO - Sui social è diventato virale un video di Gino Rivieccio che "reagisce" alla notizia della rapina subita dall'esterno del Napoli David Neres. l'azzurro, dopo Napoli-Parma, è stato derubato dell'orologio, con i rapinatori che gli hannp anche puntato in faccia una pistola. La notizia ha fatto... (Napolitoday.it)

Sinner positivo a controllo antidoping e assolto dall'Itia (ma ricorsi sono possibili) : «Periodo sfortunato». Il caso della pomata usata dal fisioterapista - Jannik Sinner positivo a un controllo antidoping dello scorso aprile, ma un'indagine indipendente dell'Itia, l'agenzia antidoping del tennis mondiale, lo ha scagionato, per una... (Ilmattino.it)

Sinner positivo a controllo antidoping e assolto dall'Itia (ma ricorsi sono possibili) : «Periodo sfortunato». Il caso della pomata usata dal fisioterapista - Jannik Sinner positivo a un controllo antidoping dello scorso aprile, ma un'indagine indipendente dell'Itia, l'agenzia antidoping del tennis mondiale, lo ha scagionato, per una... (Ilmessaggero.it)

Lavori di ristrutturazione mai iniziati: non si applicano le penali per il ritardo - Se la penale è stata stipulata per il solo ritardo e si verifica invece l’inadempimento, il proprietario può chiedere lo stesso il pagamento della penale? (immobiliare.it)

Delitto di via Poma, la nuova pista: la collega di Simonetta Cesaroni lasciò bianco il foglio presenze. «Forse ha visto l'assassino» - Il giorno dell'omicidio Giusy Faustini non firmò l'uscita. Il documento conservato da un'altra collega, che ora potrebbe portarlo in Procura ... (roma.corriere.it)

Migliaretto, chi lo vuole e chi no. Non sarà un altro caso-Paiolo? - MANTOVA Andrà in consiglio fra pochi giorni il Dop, il documento programmatorio della giunta, e con esso le osservazioni e gli emendamenti presentati dai ... (vocedimantova.it)