Spazionapoli.it - Ultim’ora Kvara, il Napoli e Conte esultano: ecco perché

Leggi tutta la notizia su Spazionapoli.it

(Di sabato 12 ottobre 2024) I partenopei possono esultare, lo faranno tutti: partendo dai tifosi ma passando per De Laurentiis e Antoniofino ad arrivare a Kvichatskhelia. Khvichatskhelia è diventato uno dei simboli del, grazie al suo talento straordinario e alla capacità di fare la differenza in ogni partita. Il georgiano ha conquistato il cuore dei tifosi e ha dimostrato di essere un giocatore di classe mondiale. Arrivato quasi in punta di piedi, si è subito fatto notare con giocate di alta qualità, diventando rapidamente un elemento chiave della squadra. Oltre ai successi in Serie A,tskhelia ha brillato anche a livello internazionale, attirando l’attenzione di grandi club europei. Tuttavia, per lui,non è solo una tappa di passaggio. C’è un legame autentico con la città e i suoi tifosi, che lo hanno accolto con calore e affetto.