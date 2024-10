Tutto pronto per lo sciopero dei treni: ecco cosa serve sapere (Di sabato 12 ottobre 2024) Questo finesettimana (12-13 ottobre) è stato indetto uno sciopero nazionale del personale del Gruppo FS, trenitalia, trenitalia Tper e Trenord, che partirà dalle ore 21 di oggi e che terminerà alle 20.59 di domani. In questo arco di tempo sono previste alcune cancellazioni totali e parziali dei Trentotoday.it - Tutto pronto per lo sciopero dei treni: ecco cosa serve sapere Leggi tutta la notizia su Trentotoday.it (Di sabato 12 ottobre 2024) Questo finesettimana (12-13 ottobre) è stato indetto unonazionale del personale del Gruppo FS,talia,talia Tper e Trenord, che partirà dalle ore 21 di oggi e che terminerà alle 20.59 di domani. In questo arco di tempo sono previste alcune cancellazioni totali e parziali dei

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Carvajal come Rodri : «Lo sciopero è una possibilità - non ci considerano; per questo - dobbiamo alzare la voce» - Se lo chiedi a qualsiasi giocatore, ti dirà la stessa cosa; non è l’opinione di Rodri o altro. È l’opinione generale dei giocatori. Il calciatore del City aveva detto: «Penso che siamo vicini allo sciopero, è facile da capire. Ho detto più volte che abbiamo troppe partite. Guardate il numero degli infortuni. (Ilnapolista.it)

Sciopero anche oggi 10 settembre? In questo weekend i disagi sono stati terribili - Caos anche a Venezia, dove i turisti sono stati presi alla sprovvista dopo che oltre il 60% dei lavoratori del comparto della navigazione ha incrociato le braccia. E ieri, lunedì 9, i cittadini hanno subito enormi disagi a causa dell’ennesimo sciopero dei trasporti pubblici, che come sempre ha avuto ripercussioni anche dopo in buona parte delle grandi città italiane, con l’eccezione di Torino ... (Quifinanza.it)

Sciopero balneari : l’inizio della fine di questo governo - E forse non è un caso che la tensione tra verso e metaverso all’interno dell’universo italiano si stia plasticamente scaricando in questi giorni proprio sulla persona che per dovere costituzionale rappresenta ancora e sempre l’unità della nazione e della Repubblica: il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che infatti non firma la legge sull’abolizione dell’abuso d’ufficio. (Ilfattoquotidiano.it)