Sulle tasse Giorgetti chiude il caso. Ma sulla spesa niente trucchi (Di sabato 12 ottobre 2024) Di nuove tasse non c’è e non ce ne sarà l’ombra. Ma a un patto: che i ministeri applichino una seria e responsabile spending review, di almeno 4 miliardi. Altrimenti la manovra in fase di limatura (entro il 20 ottobre va portata in Parlamento), partirà zoppa. Giancarlo Giorgetti, mai come in questi giorni al centro delle attenzioni, è tornato a dare la sua lettura della legge di Bilancio, dopo aver alzato, non certo con dolo, un polverone nel momento in cui ha fatto intendere la possibilità di alzare le tasse sulla casa per chi avesse goduto degli incentivi del Superbonus. Non è così. Formiche.net - Sulle tasse Giorgetti chiude il caso. Ma sulla spesa niente trucchi Leggi tutta la notizia su Formiche.net (Di sabato 12 ottobre 2024) Di nuovenon c’è e non ce ne sarà l’ombra. Ma a un patto: che i ministeri applichino una seria e responsabile spending review, di almeno 4 miliardi. Altrimenti la manovra in fase di limatura (entro il 20 ottobre va portata in Parlamento), partirà zoppa. Giancarlo, mai come in questi giorni al centro delle attenzioni, è tornato a dare la sua lettura della legge di Bilancio, dopo aver alzato, non certo con dolo, un polverone nel momento in cui ha fatto intendere la possibilità di alzare lecasa per chi avesse goduto degli incentivi del Superbonus. Non è così.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Giorgetti : “Non aumentiamo le tasse. Ma se i ministri non taglieranno le spese toccherà a me fare la parte del cattivo” - E conclude: “Ho sollecitato tutti i colleghi a fare proposte rispetto alle spese che sono da considerarsi inutili dopodiché – se i colleghi non presenteranno proposte – al ministro dell’Economia toccherà fare la parte del cattivo e farà lui”. Allo stesso tempo, però, ribadisce l’ovvio: “Ogni euro di spesa è un euro che si toglie a un cittadino o a un’impresa”. (Ilfattoquotidiano.it)

Manovra - Giorgetti : “Non ci saranno più tasse - tagli per ministeri ed enti pubblici” - Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina” Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito” Primarie Usa 2024, Corte Suprema: “Trump resta in scheda elettorale Colorado” MotoGp, Bagnaia rinnova con Ducati fino al 2026 Caso Alessia Pifferi, ‘rete criminale’ si allarga: sospetti su altre due psicologhe Tomasi: “Tunnel utile a ricostruire rapporto con territorio” . (Webmagazine24.it)

Giorgetti : “Non aumentiamo le tasse ma se i ministri non taglieranno le spese - toccherà a me fare la parte del cattivo” - . E conclude: “Ho sollecitato tutti i colleghi a fare proposte rispetto alle spese che sono da considerarsi inutili dopodiché se i colleghi non presenteranno proposte al ministro dell’Economia, a cui tocca fare la parte del cattivo, farà la parte del cattivo e farà lui”. Il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti, in collegamento con la festa del Foglio, in corso a palazzo Vecchio, a Firenze ... (Ilfattoquotidiano.it)

Sulle tasse Giorgetti chiude il caso. Ma sulla spesa niente trucchi - Di nuove tasse non c’è e non ce ne sarà l’ombra. Ma a un patto: che i ministeri applichino una seria e responsabile spending review, di almeno 4 miliardi. Altrimenti la manovra in fase di limatura (en ... (formiche.net)

Giorgetti ai ministeri: "Taglino o farò la parte del cattivo", ma Salvini non ci sta - Polemica anche sulle pensioni, la proposta del ministro dell’Economia sugli incentivi ai lavoratori per non andare in pensione non piace a Conte: "Macché pensione anticipata, ora propongono il fine la ... (today.it)

Case sempre più costose: rendite catastali alle stelle, Roma e Milano fino al 30% in più - Aumentano le rendite catastali e in alcune città come Roma e Milano fino al 30% con un aggravio di tasse impressionante. (designmag.it)