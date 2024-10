Steven Seagal: “Pronto a morire per Putin”. E la Russia lo vuole mandare in guerra in Ucraina (Di sabato 12 ottobre 2024) Tra i più grandi sostenitori di Putin c’è Steven Seagal, l’attore diventato famoso grazie alla sua abilità nelle arti marziali che lo ha reso un’icona del cinema d’azione. Dal 2016 l’attore è diventato addirittura cittadino russo e, durante il suo ultimo documentario “In nome della giustizia”, si è detto Pronto a morire per Putin, di cui si è sempre professato un grande fan. A quanto pare Mosca sarebbe pronta ad “accontentarlo” e vorrebbe mandarlo al fronte per combattere contro Kiev. La “passione” di Steven Seagal per Putin Steven Seagal dal 2016 è diventato cittadino russo, e da tempo si è stabilito in Russia. Ormai ha “divorziato” dagli Stati Uniti, dove dovrebbe pagare pesanti multe per violazioni finanziare e fiscali e dove ha in corso diversi procedimenti per accuse di violenza sessuale. Leggi tutta la notizia su Dayitalianews.com (Di sabato 12 ottobre 2024) Tra i più grandi sostenitori dic’è, l’attore diventato famoso grazie alla sua abilità nelle arti marziali che lo ha reso un’icona del cinema d’azione. Dal 2016 l’attore è diventato addirittura cittadino russo e, durante il suo ultimo documentario “In nome della giustizia”, si è dettoper, di cui si è sempre professato un grande fan. A quanto pare Mosca sarebbe pronta ad “accontentarlo” e vorrebbe mandarlo al fronte per combattere contro Kiev. La “passione” diperdal 2016 è diventato cittadino russo, e da tempo si è stabilito in. Ormai ha “divorziato” dagli Stati Uniti, dove dovrebbe pagare pesanti multe per violazioni finanziare e fiscali e dove ha in corso diversi procedimenti per accuse di violenza sessuale.

