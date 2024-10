Spezia aspetta la risposta di Bertola e Cassata (Di sabato 12 ottobre 2024) Il fiume di elogi che sta investendo lo Spezia in quest’ultimo periodo (logica conseguenza del secondo posto in classifica e l’imbattibilità) non distoglie i bianchi dal percorso virtuoso verso l’obiettivo primario della salvezza. In casa aquilotta, al netto di ambizioni sotto traccia che, per dirla alla Falcinelli, "sono fondamentali per la crescita", è vietato alimentare voli pindarici, ma si ragiona partita dopo partita. Una politica dei piccoli passi che sta ispirando il lavoro quotidiano in vista del match contro la Salernitana degli ex Verde e Maggiore, in programma sabato 19 ottobre (ore 15), allo stadio Arechi. Mister D’Angelo potrà contare sull’intero organico a disposizione, con le sole eccezioni dei portieri Crespi e Sarr. Sport.quotidiano.net - Spezia aspetta la risposta di Bertola e Cassata Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net (Di sabato 12 ottobre 2024) Il fiume di elogi che sta investendo loin quest’ultimo periodo (logica conseguenza del secondo posto in classifica e l’imbattibilità) non distoglie i bianchi dal percorso virtuoso verso l’obiettivo primario della salvezza. In casa aquilotta, al netto di ambizioni sotto traccia che, per dirla alla Falcinelli, "sono fondamentali per la crescita", è vietato alimentare voli pindarici, ma si ragiona partita dopo partita. Una politica dei piccoli passi che sta ispirando il lavoro quotidiano in vista del match contro la Salernitana degli ex Verde e Maggiore, in programma sabato 19 ottobre (ore 15), allo stadio Arechi. Mister D’Angelo potrà contare sull’intero organico a disposizione, con le sole eccezioni dei portieri Crespi e Sarr.

