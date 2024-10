“Signora, le sono cadute queste monete”, e il complice ruba la borsa dall’auto. Si moltiplicano le truffe in provincia di Latina (Di sabato 12 ottobre 2024) Nuova ondata di truffe nei parcheggi dei supermercati del capoluogo pontino. I malintenzionati sembrano utilizzare sempre lo stesso stratagemma: creare una situazione di confusione per derubare le loro vittime. Due gli episodi recenti, sempre con la stessa modalità, con protagonista una piccola banda che si aggira nei parcheggi di alcuni noti market della città. La Trappola delle “Monetine cadute” Il trucco utilizzato dai malviventi è semplice ma efficace. Qualcuno lancia a terra un oggetto di poco valore, come un paio di occhiali o delle monetine, e poi attira l’attenzione della vittima, invitandola a raccoglierlo. Nel frattempo, un altro complice sfrutta il momento di distrazione per derubare il malcapitato. La scena si è ripetuta in diverse aree di Latina, colpendo principalmente i clienti che si trovavano nei parcheggi dei supermercati. Leggi tutta la notizia su Dayitalianews.com (Di sabato 12 ottobre 2024) Nuova ondata dinei parcheggi dei supermercati del capoluogo pontino. I malintenzionati sembrano utilizzare sempre lo stesso stratagemma: creare una situazione di confusione per dere le loro vittime. Due gli episodi recenti, sempre con la stessa modalità, con protagonista una piccola banda che si aggira nei parcheggi di alcuni noti market della città. La Trappola delle “Monetine” Il trucco utilizzato dai malviventi è semplice ma efficace. Qualcuno lancia a terra un oggetto di poco valore, come un paio di occhiali o delle monetine, e poi attira l’attenzione della vittima, invitandola a raccoglierlo. Nel frattempo, un altrosfrutta il momento di distrazione per dere il malcapitato. La scena si è ripetuta in diverse aree di, colpendo principalmente i clienti che si trovavano nei parcheggi dei supermercati.

