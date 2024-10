Seconda vita per la carta. La campagna del Cosmari (Di sabato 12 ottobre 2024) Partirà lunedì 21 ottobre nel Maceratese, e sarà attiva fino al 4 novembre, la campagna "Nella cartaaaaaa? Sì!", per tenere alta l’attenzione sui temi della raccolta differenziata di carta e cartone e le regole per una raccolta di qualità: sì a scatole, cartoni per bevande, sacchetti, packaging, riviste e giornali. I dettagli sono stati illustrati ieri in conferenza dal presidente del Cosmari Paolo Gattafoni e dal vicedirettore di Comieco Roberto Di Molfetta. Presenti anche il direttore generale Brigitte Pellei e l’ingegnere Massimo Procaccini. Ilrestodelcarlino.it - Seconda vita per la carta. La campagna del Cosmari Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di sabato 12 ottobre 2024) Partirà lunedì 21 ottobre nel Maceratese, e sarà attiva fino al 4 novembre, la"Nellaaaaaa? Sì!", per tenere alta l’attenzione sui temi della raccolta differenziata die cartone e le regole per una raccolta di qualità: sì a scatole, cartoni per bevande, sacchetti, packaging, riviste e giornali. I dettagli sono stati illustrati ieri in conferenza dal presidente delPaolo Gattafoni e dal vicedirettore di Comieco Roberto Di Molfetta. Presenti anche il direttore generale Brigitte Pellei e l’ingegnere Massimo Procaccini.

