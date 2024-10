Quotidiano.net - Scotti, euro digitale anche per chi ha difficoltà con tech

(Di sabato 12 ottobre 2024) "Le Bcc possono fornire preziosi contributi su molti aspetti attualmente allo studio, ad esempio su come strutturare i servizi e le interfacce per rendere l'accessibile a tutte le fasce della popolazione, garantendo che nessuno venga escluso". Lo afferma la Vice Direttrice Generale della Banca d'Italia Chiaraal convegno di Cesenatico "Il Valore della prossimità. Il Credito cooperativo a cinque anni dalla costituzione dei Gruppi Bancari Cooperativi. Bilanci e prospettive" a "Assieme a voi possiamo garantire che l'diventi uno strumento facilmente utilizzabile da tutti i cittadini,da coloro che accedono conalle tecnologie digitali. Il vostro contributo sarà essenziale per presentare alla collettività una moneta moderna, semplice e inclusiva, capace di soddisfare le esigenze di tutti".