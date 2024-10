Salonia (Siu): "Mancano urologi di riferimento per gli adolescenti" (Di sabato 12 ottobre 2024) Bari, 11 ott. (Adnkronos Salute) - "Le problematiche legate alla genitalità, sia urologica che andrologica, sono spesso trascurate". Mancano "specialisti dedicati ai ragazzi che, seguiti dal mondo pediatrico durante l'adolescenza, una volta diventati giovani adulti, non trovano più una figura di rif Ilgiornaleditalia.it - Salonia (Siu): "Mancano urologi di riferimento per gli adolescenti" Leggi tutta la notizia su Ilgiornaleditalia.it (Di sabato 12 ottobre 2024) Bari, 11 ott. (Adnkronos Salute) - "Le problematiche legate alla genitalità, siaca che andrologica, sono spesso trascurate"."specialisti dedicati ai ragazzi che, seguiti dal mondo pediatrico durante l'adolescenza, una volta diventati giovani adulti, non trovano più una figura di rif

