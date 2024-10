Rugby, in Serie A Elite arrivano 5 vittorie interne all’esordio (Di sabato 12 ottobre 2024) Si è disputata la prima giornata del massimo campionato italiano di Rugby e nel pomeriggio di oggi sono scese in campo tutte e 10 le formazioni coinvolte. Giornata che fin da subito regalava un paio di match molto interessanti per capire le reali ambizioni delle squadre. Ecco come è andata. arrivano cinque vittorie interne e tutte le favorite portano a casa il risultato. Petrarca Padova, Rovigo, Viadana e ValoRugby si impongono nettamente, conquistando anche il punto di bonus offensivo. Più sofferta, invece, la vittoria del Colorno che si impone di misura su un Mogliano gagliardo, che nega il bonus agli emiliani e porta a casa quello difensivo. Oasport.it - Rugby, in Serie A Elite arrivano 5 vittorie interne all’esordio Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di sabato 12 ottobre 2024) Si è disputata la prima giornata del massimo campionato italiano die nel pomeriggio di oggi sono scese in campo tutte e 10 le formazioni coinvolte. Giornata che fin da subito regalava un paio di match molto interessanti per capire le reali ambizioni delle squadre. Ecco come è andata.cinquee tutte le favorite portano a casa il risultato. Petrarca Padova, Rovigo, Viadana e Valosi impongono nettamente, conquistando anche il punto di bonus offensivo. Più sofferta, invece, la vittoria del Colorno che si impone di misura su un Mogliano gagliardo, che nega il bonus agli emiliani e porta a casa quello difensivo.

Trecento ragazzi alla prova di judo e rugby per celebrare la Giornata mondiale dello sport - Trecento ragazzi hanno invaso il campo sportivo dell’istituto scolastico e con le dimostrazioni di judo e rugby. . – ha concluso Meola – Che dà la giusta rilevanza all’attività motoria”. La Coordinatrice delle Attività Didattiche ed Educative, Angela Meola, ha accolto l’Us Acli Sport con il referente Achille Antonaci e gli istruttori delle due attività sportive per valorizzare, ancora una ... (Anteprima24.it)

Rugby femminile - l’Italia supera il Galles nella seconda giornata del WXV 2 - Nel finale Raineri inserisce forze fresche con gli ingressi di Veronese e Stecca per Sgorbini e Seye, le azzurre reggono all’ultimo assalto gallese e portano a casa una vittoria importantissima nell’economia del torneo per 8-5. Nel primo tempo parte dal 1? Sofia Stefan, che raggiunge le 90 presenze in Nazionale, terza azzurra di sempre a raggiungere questo traguardo. (Oasport.it)

Rugby femminile - l’Italia supera per 8-5 il Galles nella seconda giornata del WXV 2 - Nel primo tempo parte dal 1? Sofia Stefan, che raggiunge le 90 presenze in Nazionale, terza azzurra di sempre a raggiungere questo traguardo. Nella ripresa Sillari e Tounesi lasciano spazio a Ranuccini e Mannini, ma, nonostante un maggior possesso dell’ovale da parte del Galles, al 49? l’Italia riesca a tornare in vantaggio alla prima vera opportunità, grazie al piazzato messo a segno da Rigoni ... (Oasport.it)