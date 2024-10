Qualificazioni mondiali 2026: il Perù stende l’Uruguay nel finale (Di sabato 12 ottobre 2024) Alla nona uscita arriva la prima vittoria del Perù nelle Qualificazioni sudamericane ai mondiali 2026. La nazionale guidata da Jorge Fossati ha infatti battuto in casa l’Uruguay per 1-0 grazie alla rete del difensore Miguel Araujo al minuto 88?, che ha regalato così i tre punti che permettono alla selezione peruviana di abbandonare il fondo della classifica e portarsi a quota 6. Rimangono invece in terza posizione con 15 punti Darwin Nunez e compagni, a 4 lunghezze dall’Argentina capolista e a -1 dalla Colombia seconda. Qualificazioni mondiali 2026: il Perù stende l’Uruguay nel finale SportFace. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di sabato 12 ottobre 2024) Alla nona uscita arriva la prima vittoria delnellesudamericane ai. La nazionale guidata da Jorge Fossati ha infatti battuto in casaper 1-0 grazie alla rete del difensore Miguel Araujo al minuto 88?, che ha regalato così i tre punti che permettono alla selezione peruviana di abbandonare il fondo della classifica e portarsi a quota 6. Rimangono invece in terza posizione con 15 punti Darwin Nunez e compagni, a 4 lunghezze dall’Argentina capolista e a -1 dalla Colombia seconda.: ilnelSportFace.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Perù-Uruguay (Qualificazioni Mondiali Sudamerica - 12-10-2024 ore 03 : 30 ) : formazioni ufficiali - quote - pronostici - Al Estadio Nacional di Lima per la Nona Giornata del girone di Qualificazione ai Mondiali 2026 per la Conmebol, l’Uruguay fa visita al Cile, fanalino di coda del girone e unica formazione ancora senza vittorie. La Bicolor ha raccolto un punto nei due match di Settembre contro Colombia (1-1) ed Ecuador (0-1), restando all’ultimo posto in […] InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici . (Infobetting.com)

Beach soccer - qualificazioni Mondiali : l’Italia batte la Bielorussia - per gli azzurri decisiva la sfida contro la Svizzera - Gli azzurri, chiamati alla reazione dopo la sconfitta subita contro la Danimarca, hanno affrontato una partita da dentro o fuori, collezionando una vittoria fondamentale. . A passare il turno di qualificazione saranno le prime due di ogni girone, con Italia e Bielorussia a quota 3 (Azzurri a +5 differenza reti, Bielorussia 0), Danimarca 2 e Svizzera 0. (Sportface.it)

Qualificazioni Mondiali : riscatto per il Brasile - pari per l’Argentina - Rilancio Brasile, frenata Argentina, cade la Colombia. Finisce a reti inviolate Ecuador-Paraguay. . Negli incontri validi per la nona giornata del girone sudamericano di qualificazione al Mondiale, la nazionale verdeoro torna al successo espugnando in rimonta Santiago del Cile (1-2). Non ne approfitta la Colombia che si arrende in Bolivia: nonostante il rosso dopo 20 minuti a Cuellar i ... (Lapresse.it)

Qualificazioni Mondiali 2026 : il Brasile vince allo scadere - Argentina fermata dal Venezuela - I padroni di casa vanno in vantaggio dopo appena due minuti con Edu Vargas, ma Da Cruz al 45° e poi Luiz Henrique all’89° riescono a regalare tre punti fondamentali alla propria Nazionale. Pari senza reti, invece, a Quito tra Ecuador e Paraguay. . Un punto nelle ultime due partite per l’Argentina, che a Maturin – in una partita condizionata anche dalla tanta pioggia caduta in giornata – non va ... (Sportface.it)