Professoressa della Sapienza picchiata e rapinata in treno: arrestato marocchino (Di sabato 12 ottobre 2024) Per il 24enne, già noto alle forze dell’ordine e sprovvisto del permesso di soggiorno, è scattato l’arresto per rapina aggravata e di lesioni personali Imolaoggi.it - Professoressa della Sapienza picchiata e rapinata in treno: arrestato marocchino Leggi tutta la notizia su Imolaoggi.it (Di sabato 12 ottobre 2024) Per il 24enne, già noto alle forze dell’ordine e sprovvisto del permesso di soggiorno, è scattato l’arresto per rapina aggravata e di lesioni personali

Paura in treno verso Roma - professoressa della Sapienza picchiata e rapinata : arrestato 24enne - Paura sul treno verso Roma dove una professoressa della Sapienza è stata aggredita per un telefono: arrestato un 24enne che era fuggito per la campagna.Continua a leggere . (Fanpage.it)

