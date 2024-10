Pogacar, altra impresa: vince il Lombardia per 4 volte consecutive come Coppi (Di sabato 12 ottobre 2024) (Adnkronos) – Tadej Pogacar sempre più nella storia del ciclismo: vince il suo quarto Lombardia di seguito, la classica che chiude la stagione del ciclismo di Serie A, e raggiunge Fausto Coppi nel record di vittorie. Ma è anche l'unico ciclista della storia ad aver vinto Giro, Tour, Mondiale e due classiche Monumento nella stessa Leggi tutta la notizia su Periodicodaily.com (Di sabato 12 ottobre 2024) (Adnkronos) – Tadejsempre più nella storia del ciclismo:il suo quartodi seguito, la classica che chiude la stagione del ciclismo di Serie A, e raggiunge Faustonel record di vittorie. Ma è anche l'unico ciclista della storia ad aver vinto Giro, Tour, Mondiale e due classiche Monumento nella stessa

